Siria: accordo tra esercito e Fds per apertura nuovo passaggio nella Valle dell’Eufrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito arabo siriano (Saa) e le Forze democratiche siriane (Fds), alleanza militare ribelle a maggioranza curda, hanno raggiunto un accordo per l’apertura di un nuovo corridoio lungo il fronte nella regione della Valle del fiume Eufrate. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar” citando una fonte militare locale. Il passaggio è stato aperto in particolare nei pressi della città di al Salihinyah, nella zona sud-orientale del governatorato di Deir ez-Zor. Il corridoio dovrebbe permettere il transito di civili in entrambe le direzioni e promuovere il commercio tra le aree che si trovano sui lati opposti del fronte. Esercito arabo siriano e Fds hanno già aperto diversi passaggi nelle zone settentrionali e orientali della Siria. nonostante ciò, il governo di Damasco e il Consiglio democratico siriano (Cds, cappello delle forze curde che amministrano i territorio del nord-est del paese) non hanno ancora raggiunto un accordo politico. (segue) (Res)