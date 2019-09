Siria: accordo tra esercito e Fds per apertura nuovo passaggio nella Valle dell’Eufrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il leader del Partito dell’unione democratica (Pyd), Salih Muslim, si è detto è pronto a tornare a Damasco per rilanciare i colloqui di pace con il governo siriano. “Siamo stati a Damasco e ci torneremo fino a quando non troveremo personalità libere che possano sedersi al tavolo con la nostra delegazione. Faremo in modo che tutti sappiano che siamo liberi nelle nostre istanze e che manterremo il nostro carattere”, ha dichiarato Muslim. Parole che arrivano dopo un incontro a Raqqa tra le tribù fedeli al Pyd nella regione della Valle del fiume Eufrate. I punti di divergenza restano legati al futuro delle Forze democratiche siriane (Fds) e all’autonomia delle aree attualmente governate dal Cds. (Res)