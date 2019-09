Infrastrutture: Rampelli (Fd'I), su revisione concessioni ministro De Micheli parla da sinistra ultraliberista

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, afferma in una nota che "le dichiarazioni del neo ministro alle Infrastrutture De Micheli in merito a una semplice 'revisione' della concessione sulle autostrade, in luogo dell'annunciata revoca, rilancia il nefasto ruolo già ricoperto all'epoca delle privatizzazioni selvagge di una sinistra goffa e incapace che non sa tutelare gli interessi pubblici e s'avventura in regalie verso gli amici e finanziatori. Per Fd'I la concessione ad Autostrade Italia va revocata", continua il parlamentare, "e deve auspicarsi una nuova stagione di gestione pubblica o pubblico/privata con presenza maggioritaria dello Stato. E' inaccettabile che una rete autostradale realizzata con i soldi degli italiani divenga per i privati una gallina dalle uova d'oro con lo Stato che realizza l'opera e il privato che riscuote miliardi ogni anno attraverso i pedaggi, omettendo manutenzioni e nuove opere. E comunque i 43 morti sotto le macerie del ponte Morandi", conclude Rampelli, "devono chiudere ogni partita sulla concessione ai Benetton, il Pd se ne faccia una ragione".(Com)