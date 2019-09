Italia-Giappone: ambasciatore Vattani, Japan Week "grande successo" con sguardo a futuro di Venezia

- La Japan Week a Venezia è stata un grande successo, “sette giorni che hanno coperto passato, presente e futuro” della città lagunare e dei rapporti fra Italia e Giappone. Questo il commento dell’ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia Giappone, a commento della settimana di eventi che si conclude oggi a Venezia. Vattani ha spiegato ad “Agenzia Nova” come la Japan Week sia stata “ricchissima di eventi di tutti i tipi: istituzionali, economici e culturali”. In ambito culturale, il riferimento è alle mostre inaugurate in questi giorni nella città lagunare: “Ai vostri posti. La fotografia sportiva in Giappone”, esposizione nel Museo dell’Opera di Palazzo Ducale, per la quale l’ambasciatore ha ringraziato anche il direttore della Fondazione Musei civici di Venezia, Gabriella Belli, e poi “Fragility”, installazione di Uemon Ikeda, curata da Olimpia de Sanctis. (segue) (Res)