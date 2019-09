Italia-Giappone: ambasciatore Vattani, Japan Week "grande successo" con sguardo a futuro di Venezia (2)

- Vattani ha poi sottolineato l’importanza degli incontri avvenuti fra circa duecento imprenditori, sia italiani che giapponesi, “che non hanno parlato solo di scambi, ma anche di investimenti”; fra tutti, gli accordi firmati dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e che riguardano una “piattaforma idrogeno” che verrà creata a Marghera e una pompa per rifornimenti di idrogeno a Mestre. Presenti all’accordo l’ingegnere Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni, e l’amministratore delegato di Toyota, Mauro Caruccio. La sigla degli accordi è stata preceduta da uno scambio di idee sulla “nuova società dell’idrogeno”, con punti di vista e contributi di esperti e accademici italiani e giapponesi, motivo per cui Vattani ha parlato di visione “futura” su Venezia, per abbandonare la dipendenza da fonti combustibili. (segue) (Res)