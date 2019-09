Italia-Giappone: ambasciatore Vattani, Japan Week "grande successo" con sguardo a futuro di Venezia (3)

- Nella serata di oggi si terrà infine la premiazione del famoso architetto giapponese Tadao Ando, ideatore del “regionalismo critico” e il mecenate e imprenditore giapponese Yuzo Yagi, finanziatore del restauro della Piramide Cestia a Roma. I due sono stati insigniti del premio che la Fondazione Italia Giappone, presieduta dall’ambasciatore Vattani, ha istituito per valorizzare le attività positive che personalità nel mondo della cultura, dell’economia e delle istituzioni hanno realizzato a favore dello sviluppo dei rapporti fra i due paesi. Prima della premiazione, come ha ricordato Vattani, ci sarà un riepilogo "degli eventi di questa straordinaria settimana", con la partecipazione di personaggi illustri provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura e della società civile, che si sono soffermati anche sul futuro di Venezia, sui problemi come l'arrivo delle Grandi navi, e le possibilità di investimento nell'area di Marghera. (Res)