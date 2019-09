Sanità: Cns, nel 2019 trend positivo per la donazione di sangue

- "Un'estate senza gravi emergenze sangue grazie alla generosità dei donatori. Anche nel 2019 si conferma il trend positivo che aveva caratterizzato i mesi caldi del 2018, pur in presenza di alcune criticità, come quelle delle città di Roma e Napoli". Lo ha fatto sapere il Centro nazionale sangue presentando i suoi dati durante il convegno nazionale sulla donazione del Sangue organizzato oggi a Napoli dalla Croce rossa italiana nel corso di una lectio magistralis tenuta dal direttore generale del Cns Giancarlo Liumbruno. Secondo i dati riportati dal Centro nazionale sangue, nei mesi di luglio e di agosto 2019 sono state 4.421 le richieste di sacche di sangue attraverso la bacheca Sistra, il Sistema informativo dei servizi trasfusionali attraverso cui viene gestita la compensazione interregionale. Si tratta di 410 unità in meno rispetto all'anno precedente, corrispondente a una diminuzione di circa il 10%, che aveva registrato a sua volta un netto calo rispetto al 2017, -8.811 emazie. E' continuato quindi il trend positivo per i mesi estivi, tradizionalmente i più delicati per il sistema sangue, soprattutto per le alte temperature che rendono più difficile la donazione di sangue per chi ha la pressione bassa e per le ferie che spingono i donatori periodici a lasciare la propria città di residenza. La conferma del trend positivo dell'estate fa il paio con i risultati migliori ottenuti dal sistema sangue nei mesi di gennaio e febbraio 2019, mesi in cui si registrano solitamente carenze legate soprattutto al picco influenzale. (segue) (Ren)