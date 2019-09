Sanità: Cns, nel 2019 trend positivo per la donazione di sangue (2)

- In merito Liumbruno ha dichiarato: "È un trend positivo il cui merito va ascritto alla grande generosità dei donatori, che hanno risposto ai numerosi appelli, non ultimo quello del ministro Giulia Grillo, in occasione dello scorso World blood donor day, di andare a donare prima di partire per ferie". "L'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti - ha ricordato Liumbruno presentando i dati di attività del 2018 - è non frazionabile, sovraziendale e sovraregionale in accordo con i principi etici e di solidarietà alla base del nostro sistema. L'attività di raccolta associativa è strategica, e vale un terzo del sangue raccolto, circa un milione di unità, ed è indispensabile per poter assicurare quotidianamente la terapia trasfusionale a oltre 1.800 pazienti e i medicinali plasmaderivati a migliaia di pazienti. (Ren)