Italia-Giappone: Japan Week in Venice, premiati architetto Tadao Ando e mecenate Yuzo Yagi

- Il famoso architetto giapponese Tadao Ando, ideatore del “regionalismo critico” e il mecenate e imprenditore giapponese Yuzo Yagi, finanziatore del restauro della Piramide Cestia a Roma, sono stati insigniti del Premio che la Fondazione Italia Giappone, presieduta dall’ambasciatore Umberto Vattani, ha istituito per valorizzare le attività positive che personalità nel mondo della cultura, dell’economia e delle istituzioni hanno realizzato a favore dello sviluppo dei rapporti fra i due paesi. I premi saranno consegnati stasera nell'auditorium dell'Isola di San Servolo a Venezia. Lo riferisce un comunicato della Japan Week in Venice. In particolare, il premio è andato all’architetto Tadao Ando in quanto “Artefice, grazie al suo straordinario talento, di meravigliosi e memorabili monumenti in Italia” e all’imprenditore Yuzo Yagi, proprietario di un’azienda leader nella distribuzione dei prodotti della moda italiana in Giappone, per essersi distinto quale “Illustre mecenate che ha riportato all’antico splendore la Piramide di Caio Cestio a Roma”, con una donazione di oltre due milioni di euro. (segue) (Com)