Italia-Giappone: Japan Week in Venice, premiati architetto Tadao Ando e mecenate Yuzo Yagi (2)

- Un’opera d’arte è lo stesso premio: richiamando l’antica tradizione veneziana, è stato creato un piatto di vetro di Murano, progettato dalla creatività di Domenico Caminiti, presidente di iDogi, azienda che vanta oltre 50 anni di attività. Si tratta di un’opera realizzata per richiamare l’antico legame che lega il Giappone a Venezia: è in prezioso vetro soffiato di colore rosso, con foglia d’oro a 24 carati al suo interno e rappresenta il sole rosso nascente di Nisshoki, la bandiera giapponese, poggiato su basamento di marmo bianco. Ognuno pesa complessivamente circa otto chilogrammi. Il Premio gode dei patrocini del ministero degli Affari esteri, dell’ambasciata italiana in Giappone e dell’ambasciata giapponese in Italia, nonché del Comune e della Città metropolitana di Venezia. (segue) (Com)