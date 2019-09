Italia-Giappone: Japan Week in Venice, premiati architetto Tadao Ando e mecenate Yuzo Yagi (3)

- La serata, intitolata nel suo complesso “Focus Giappone” e che conclude la Japan Week in Venice (27 agosto – 6 settembre), è stata aperta alle 18, dall’inaugurazione dell’installazione “Fragility”, dell’artista giapponese Uemon Ikeda, a cura dell’architetto Olimpia de Sanctis: un sensibile inno a Venezia, città emblema della fragilità; un coacervo di fili rossi che danno il senso del delicato equilibrio fra l’antropizzazione e l’aggressione alla Natura. La mostra è stata realizzata in collaborazione con la San Servolo Servizi Metropolitani.È seguita la cerimonia per la consegna dei premi, introdotta dagli interventi del presidente Vattani, dell’ambasciatore d’Italia in Giappone, Giorgio Starace, dell’ambasciatore giapponese in Italia Keiiki Katakami e della presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano. I due premiati erano stati precedentemente ricevuti dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a Ca’ Farsetti. Ha coordinato la premiazione il giornalista Alessandro Zangrando, esperto di cultura nipponica. (Com)