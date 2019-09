Saipem: Caio, no cessioni ma focalizzazione rafforzamento business

- Saipem non ha in programma cessioni dei propri asset. Lo ha detto il presidente della società, Francesco Caio, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio rispondendo a una domanda su possibili vendite nella divisione drilling. "Non ci sono cessioni - ha chiarito - ma la focalizzazione sul rafforzamento delle strategie e dei business che abbiamo". Sull'andamento di Saipem il manager ha sottolineato come "abbiamo avuto una buona semestrale in linea con la guidance data a inizio anno. Avete visto - ha aggiunto Caio - che c'è un ritorno al profitto netto dopo qualche anno di difficoltà e il portafoglio ordini è cresciuto in modo importante e diciamo che stiamo vedendo i frutti di una strategia che punta a posizionare l'azienda come un global solutions provider".(Rem)