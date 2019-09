Napoli: Borrelli (Verdi), Nino D'Angelo lascia la direzione artistica del Trianon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo di cuore Nino D'Angelo per quanto ha fatto in questi anni per il teatro Trianon e per Forcella". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli commentando l'addio di Nino D'Angelo alla direzione artistica del Teatro Trianon di Napoli. "Quando lo incontrammo in occasione della visita di Abel Ferrara - ha proseguito Borrelli - ci anticipò che, dopo il risanamento dei conti del teatro, la sua esperienza era destinata a concludersi. Il suo ciclo ora si è chiuso e non possiamo che rivolgergli un plauso per l'impegno che ha profuso per un presidio artistico in un quartiere difficile, un vero e proprio avamposto in un'area difficile". "Ora - ha concluso Borrelli - lavoreremo per tenerlo vicino alla vita teatrale napoletana e alla vita dello stesso Trianon. Il movimento artistico partenopeo ha bisogno di un esponente come lui che, con passione e serietà, ha saputo portare avanti un progetto difficile e ambizioso". (Ren)