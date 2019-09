Russia: Roscosmos, in programma sviluppo razzo vettore Soyuz-6

- La società statale russa Roscosmos ha in programma di iniziare lo sviluppo di un nuovo vettore spaziale Soyuz-6 sulla base del modello precedente, il razzo Soyuz-5. Lo ha annunciato oggi il direttore della compagnia, Dmitrij Rogozin. “Al cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan sarà dispiegata la struttura di lancio Baiterek per il nuovo razzo vettore Soyuz-5, il cui sviluppo sta procedendo a pieno regime: sulla base di questo progetto molto probabilmente inizieremo a preparare un modello successivo, il Soyuz-6”, ha detto Rogozin. (Rum)