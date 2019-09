Bologna: via libera a cassa integrazione per lavoratori della Demm di Alto Reno Terme

- “Questa mattina il ministero del Lavoro, che ringrazio per l’attenzione, mi ha ufficialmente comunicato di aver firmato il decreto che dà il via libera alla cassa integrazione per i lavoratori dell’azienda Demm di Alto Reno Terme, nell’Appennino Bolognese". Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle attività produttive dell'Emilia-Romagna Palma Costi, dopo aver appreso la notizia, che interessa 174 persone. "E’ una buona notizia - ha proseguito l'assessore - questo permette finalmente la certezza di un reddito ai lavoratori, che erano in attesa del provvedimento da giugno. A questa novità positiva aggiungo che il nostro lavoro continua: stiamo convocando il tavolo con i rappresentanti di Città Metropolitana, Comune di Alto Reno Terme, associazioni di categoria, impresa e parti sociali, per sostenere rilancio dell’azienda, i posti di lavoro e le filiere collegate”.(Ren)