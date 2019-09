Economia: Prodi, crescita è via per diminuire debito

- Bisogna crescere per diminuire il debito. A dirlo, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio, è stato l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Ai giornalisti che gli chiedevano se per l’Italia agli occhi dell’Europa sia meglio aumentare il Pil o ridurre il debito, Prodi ha risposto: “Evidentemente più Pil, perché se non abbiamo più Prodotto interno lordo, abbiamo più debito. Sono due cose che si tengono assieme: con il mio governo siamo riusciti a diminuire di dieci punti il rapporto debito/Pil perché crescevamo. Quindi la via per diminuire il debito pubblico è quella di avere più crescita, ma bisogna essere anche attenti alle spese, perché non è che se uno cresce può spendere quello che vuole”.(Rem)