Russia: Putin, necessario che Roscosmos abbassi prezzi sistemi spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha incaricato la società statale Roscosmos di abbassare il prezzo dei suoi sistemi spaziali e di lancio, mantenendo al contempo standard elevati in termini di qualità e sicurezza. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “I produttori devono puntare a mantenere la propria competitività sul mercato, in termini sia di prezzo che di caratteristiche tecniche: questo non deve valere soltanto per i missili, ma per tutti i prodotti che vengono fabbricati o assemblati dalle aziende associate a Roscosmos”, ha detto Putin durante una visita al cosmodromo di Vostochnij. (Rum)