Serbia: governo, interruzione produzione raffineria di Pancevo rischio più grande per sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale interruzione non pianificata della produzione nella raffineria di Pancevo rappresenta il rischio più grande per la sicurezza energetica della Serbia. E' quanto si legge nel piano di crisi per gestire i rischi legati all'interruzione dei rifornimenti energetici in Serbia approvato oggi dal governo di Belgrado. Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", il piano entrerà in vigore il 12 settembre e delinea "procedimenti durante eventuali crisi nei rifornimenti di petrolio e di altre fonti energetiche".(Seb)