Scuola: Rizzoli, presentato nuovo repertorio istruzione e formazione professionale, Lombardia tra prime prime a partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia sarà tra le prime a partire con il nuovo repertorio IeFp (Istruzione e Formazione Professionale), i cui contenuti sono stati presentati oggi a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Il repertorio include percorsi triennali per il conseguimento della qualifica IeFP, quadriennali e di IV anno per il conseguimento del diploma IeFP, oltre a quelli personalizzati per allievi con disabilità, per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa e alle esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti all'interno dei percorsi di qualifica e diploma IeFP. Tra gli elementi di novità volti al miglioramento del sistema e inseriti nella programmazione per l'anno formativo 2019-2020 del sistema di Istruzione e formazione la gestione di un budget unico da parte degli operatori, un meccanismo premiante di assegnazione delle risorse, il rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato, insieme alla cooperazione con Academy aziendali in cui una parte della didattica potrà essere svolta da docenti 'aziendali', sia in aula sia nei luoghi di lavoro. "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Rizzoli - si e' impegnata in sede di Conferenza Stato-Regioni con un obiettivo chiaro e importante: allineare i profili formati dai sistemi regionali alle esigenze e ai bisogni di professionalità delle imprese, che sono in continua e rapida evoluzione". "Il primo agosto scorso - ha continuato - è finalmente giunto a compimento un processo lungo e delicato, con la firma dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni, per l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali". "Ci sta molto a cuore accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo e territoriale - ha rimarcato l'assessore Rizzoli - e offrire ai giovani maggiori opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. La rete lombarda è stata determinante per il rispetto dei tempi e per allineare gli standard formativi ai bisogni di competenza delle imprese". (Com)