Ue: Cnel, nomina Gentiloni per contribuire a sviluppo progetto comune

- “La nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue, a cui formuliamo le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, rappresenta un motivo d’orgoglio per tutta l’Italia". Lo ha affermato Tiziano Treu, presidente del Cnel. "Siamo certi - ha proseguito Treu - che saprà contribuire allo sviluppo del progetto comunitario su cui il Cnel, insieme al Consiglio economico e sociale europeo, Cese, e alla rete dei Comitati economici e sociali degli altri Paesi dell’Unione, si è particolarmente impegnato nel corso dell’ultimo anno in particolare sui temi dello sviluppo sostenibile, del mercato del lavoro, dei diritti sociali e partecipazione dei cittadini alle scelte collettive. In occasione della festa dell’Europa, l’Assemblea del Cnel ha varato ‘Unire l’Europa per cambiarla’, un documento programmatico articolato in 10 punti, poi inviato al Parlamento Ue, che raccoglie idee e analisi di un ampio numero di associazioni sociali e produttive e condiviso dalle principali organizzazioni economiche e sociali, dai sindacati a Confindustria". "Il Cnel ha redatto, inoltre, - ha aggiunto il presidente Treu - un Documento di osservazioni e proposte sul pilastro europeo dei diritti sociali, e, proprio nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato un Quaderno con i risultati integrali della consultazione pubblica sul futuro dell’Europa, che si è svolta dal 28 gennaio al 21 marzo 2019, a cui hanno partecipato oltre 13.400 cittadini, tra cui migliaia di giovani”. (Ren)