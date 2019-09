Donbass: segretario Stato Usa, presidente ucraino Zelensky può dare nuovo slancio a processo pace

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si aspetta “risultati migliori” in merito al dialogo di pace sul Donbass da parte del nuovo presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del suo staff. Lo ha affermato il capo della diplomazia statunitense nel corso di un’intervista al “The Daily Signal”. “Auspichiamo che la nuova leadership ucraina possa aprire un nuovo capitolo nei negoziati del Formato Normandia”, ha spiegato Pompeo, rilevando inoltre come Washington sia pronta a dare un sostegno al dialogo fra le parti, in linea con gli obiettivi fissati dallo stesso presidente Donald Trump. Il segretario di Stato si è quindi detto ottimista in merito alla possibilità che Zelensky dia “una scossa di energia” al processo di pace, ricordando al contempo come spetti alla parte russa provvedere ad una diminuzione delle tensioni nel Donbass. (segue) (Was)