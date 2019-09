Turchia: oltre 30 milioni di passeggeri transitati per nuovo aeroporto di Istanbul

- Oltre 30 milioni di passeggeri sono transitati nel nuovo aeroporto di Istanbul, inaugurato poco meno di un anno fa. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Turchia, Mehmet Cahit Turhan. “Il numero di passeggeri continua a crescere rapidamente. Stiamo anche assistendo - ha aggiunto Turhan - a un aumento del numero di destinazioni dei nostri voli”, fra cui sei nuove rotte nell’ultimo anno. Il ministro è intervenuto a una cerimonia tenuta dopo il completamento dei lavori di scavo per la nuova linea della metro Gayrettepe-Aeroporto di Istanbul, che sarà inaugurata il prossimo anno. Turhan ha spiegato che la linea sarà lunga 37,5 chilometri e includerà nove stazioni. Al momento i lavori sono stati completati all’80 per cento. Secondo la tabella di marcia del governo, l’aeroporto sarà invece completato in tutte le sue quattro fasi entro il 2028. (Tua)