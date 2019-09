Mobilità: torna Milano Bike City, dal 14 al 22 settembre oltre 100 eventi per il festival della bici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 100 eventi, proposti da operatori, associazioni e aziende impegnate nella mobilità sostenibile attiva, torna dal 14 al 22 settembre Milano Bike City, con l'obiettivo di coinvolgere più cittadini possibili nell'utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici. La presentazione del festival è avvenuta oggi nella sala dell'orologio a Palazzo Marino con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, gli assessori al Turismo, Sport e Qualità della Vita Roberta Guaineri e alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli, il Presidente di Atm Luca Bianchi, il Direttore di Radio Deejay Linus e con gli organizzatori Marco Mazzei e Giovanni Morozzo. "Rendere la città più ciclabile non è facile perché riguarda anche un cambio di abitudini e del modo di pensare della gente - ha dichiarato Morozzo - Chiedo al sindaco di darci una mano, sono preoccupato per la situazione ambientale, e non c'è cosa più smart della bici. Chiedo di scegliere dei tempi brevi per rendere questa città più ciclabile perché penso che Milano ce la possa fare, perché se lo merita e se lo meritano i nostri figli". Milano Bike City coincide con la European Mobility Week (dal 16 al 22 settembre) che incentiva la mobilità sostenibile. Molte le attività in programma: dalla campagna Bike-to-Work, per l'uso della bici negli spostamenti casa-lavoro, alla Carfreeweek, che incentiva una settimana intera senza l'auto. "Cerchiamo di portare la gente a fare sport - ha affermato Linus - noi con la Deejay ten siamo riusciti a uscire dall'agonismo a tutti i costi, perché abbiamo voluto che quella fosse una giornata di festa per tutti. Stiamo cercando di fare lo stesso con il mondo ciclistico. All'inizio ci sono stati mille partecipanti il primo anno, l'anno dopo ne abbiamo registrati duemila e speriamo siano ancora di più quest'anno". (segue) (Rem)