Mobilità: torna Milano Bike City, dal 14 al 22 settembre oltre 100 eventi per il festival della bici (3)

- "Se prendete il piano urbano della mobilità sostenibile si capiscono le interconnessioni di tutti questi aspetti per promuovere una mobilità corretta per la città - ha affermato Luca Bianchi, presidente Atm - la morfologia della città di Milano, una realtà che nel centro storico è medioevale, ci obbliga ad essere intermodali; la pianificazione strategica deve passare attraverso una visione di interconnessioni. Questo quadro ha permesso ad Atm di raccogliere l'indirizzo del Comune di Milano nel diventare un'azienda al 100 per cento ad emissioni zero, da qui al 2030". Durante il weekend conclusivo di Milano Bike City due giorni densi di attività al Deejay Village allestito presso il City Life Shopping District. Domenica 22 le attività culmineranno con la Deejay100, la medio fondo di ciclismo sulla distanza dei 100 km, caratterizzata da un percorso sfidante con il quale si possono però cimentare tutti. Per la stessa domenica era prevista anche la giornata senza auto in città ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della conferenza ha precisato: "Sto chiedendo ai due assessori interessati cioè Granelli e Tajani di trovare una soluzione anche perché io tendo a non essere mai ideologico ma cerco sempre di fare le cose più utili per la città". Lo stesso assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli ha ribadito che: "In questa domenica ci sono molte attività e non possiamo chiudere la città". (Rem)