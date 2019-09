Energia: Fratoianni (Si), per Procura Lecce irregolarità su Tap, non è il caso di rivedere autorizzazioni concesse?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, parla di "ancora nuove rivelazioni da parte della Procura di Lecce sulle irregolarità ambientali con cui Tap ha portato avanti i lavori in Salento per il gasdotto. A questo punto - conclude il parlamentare di Leu - non sarebbe il caso di rivedere le autorizzazioni concesse in virtù di ciò che sta accadendo?".(Com)