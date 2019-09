Energia: Azerbaigian, presidente CdA Bp in visita di lavoro a Baku

- Il presidente del consiglio di amministrazione della multinazionale petrolifera britannica Bp, Helge Lund, si trova attualmente in Azerbaigian per una visita di lavoro. Lo si apprende grazie a un comunicato diffuso oggi dalla compagnia, in cui viene spiegato che, essendo stato nominato a gennaio di quest’anno, Lund sta familiarizzando con quei paesi che rappresentano le aree strategiche di riferimento per Bp. “Il presidente incontrerà i vertici della sezione azerbaigiana della compagnia, e verrà aggiornato sul corso delle attività avviate da Bp nel paese caucasico”, si legge nel documento. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Trend”, Lund è stato ricevuto ieri dal presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, e ha in programma una serie di altri incontri con funzionari del governo di Baku. (Res)