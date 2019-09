Roma: Pedica (Pd), Salvini non sa più che inventarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini lancia l'operazione 'Salva-Roma'? Non è riuscito a difendere il suo posto al governo dopo aver trionfato alle elezioni europee, figuriamoci se ora riuscirà a risollevare la Capitale dal disastro-Raggi. La verità è che non sa più che inventarsi per passare il tempo, ma non ha capito che non si governa con le dirette Facebook e facendo chiacchiere su chiacchiere. Il bluff ormai è stato scoperto". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Salvini stia sereno - aggiunge Pedica -. Roma non ha bisogno della Lega, non intende passare dalla padella alla brace. Il Pd conosce bene i problemi della Capitale ed è presente sul territorio, accanto si cittadini, ed intende farla rinascere dopo la terribile esperienza della Raggi". (Com)