Crispano (Na): Castaldo (M5s), ennesima occasione persa per il Comune

- "Sin dal nostro insediamento abbiamo ricevuto ripetuti inviti da parte del sindaco Michele Emiliano di non comportarci da avversari politici, ma da ‘opposizione costruttiva’". Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Crispano (Na) Filippo Castaldo del Movimento 5 stelle. "Intelligentemente - ha proseguito Castaldo - abbiamo raccolto l'invito e in questi mesi siamo stati non spina nel fianco, ma collaboratori nell'amministrazione della cosa pubblica, proprio come accaduto qualche giorno fa, quando alla luce dell'ennesimo incendio doloso presso la zona Pip di Crispano, informati sull'imminente insediamento di un tavolo tecnico relativo alla tematica ‘Terra dei fuochi’ presso il ministero dell'Ambiente, al quale avrebbero partecipato diversi comuni della provincia di Caserta e di Napoli, ci informammo sulla partecipazione del Comune di Crispano, che, infatti, ne era totalmente all'oscuro. In quel momento, invece di utilizzare l'occasione per screditare l'amministrazione, decidemmo di contattare tempestivamente il Sindaco attraverso il nostro consigliere, perché sul tema della ‘Terra dei fuochi’ crediamo non debbano esistere divisioni sui colori politici; lo esortammo, per questo, a parteciparvi garantendogli la presenza attraverso la nostra intermediazione con il sottosegretario al ramo Salvatore Micillo". (segue) (Ren)