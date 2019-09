Crispano (Na): Castaldo (M5s), ennesima occasione persa per il Comune (2)

- "Più specificamente appurati gli impegni del sindaco - ha continuato Castaldo - mi preoccupai personalmente di inoltrare la richiesta affinché la nostra Crispano non restasse isolata sul tema, non prima di essermi coordinato personalmente con il sindaco. Ieri, purtroppo, ci hanno informati dal Ministero dell'assenza della rappresentanza crispanese al tavolo. Non sappiamo se per superficialità o negligenza Crispano ha deciso di restare inerme su un problema che sta letteralmente ammazzando tutti noi. Da fonti ministeriali abbiamo inoltre saputo che il tavolo potrebbe diventare permanente, proprio perché è massimo l'interesse del Governo per risolvere il problema, con un coordinamento generale". "Proprio per questo – ha concluso Castaldo - nonostante quanto accaduto, saremo comunque disponibili ad informare tempestivamente l'amministrazione sui prossimi incontri, con la speranza che ci sia maggior consapevolezza sull'importanza di tali occasioni” (Ren)