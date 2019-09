Ambiente: Diaco, "dubbi etici su abbattimento cinghiali". E il Comune di Roma ragiona su "ospizio" ad hoc

- Un centro specializzato per mantenere fino alla morte, come in una sorta di ospizio, i cinghiali catturati con il narcotico all’interno del Comune di Roma ed evitare così il loro abbattimento. È una delle ipotesi avanzata oggi dal presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, in merito alla presenza sempre più frequente di cinghiali per vie della città. “Ci possono essere divergenze su come agire ma se l’amministrazione ha una sensibilità delicata rispetto a metodi come l’abbattimento, ed anzi vuole trovare una soluzione diversa, credo sia un dato di merito. Si pensava a una struttura ricettiva per animali narcotizzati per portali a fine vita”. Questa sensibilità, come spiegato del presidente, è una delle ragioni per cui da parte del Comune di Roma non è ancora arrivata la firma al protocollo d’intesa sull’argomento già votato dalla Regione Lazio. Il problema dell’abbattimento e smaltimento riguarda i cinghiali che vengono narcotizzati per la cattura e che a causa del farmaco usato non possono essere destinati ad aziende alimentari o faunistico venatorie. Per questi animali, poiché la legge non permette di liberarli in natura, l’unica strada è quella dell’abbattimento o della presa in carico fino alla morte. Ed è proprio su questa soluzione che il presidente Diaco ha aperto una porta: “Si potrebbe creare un progetto di contenimento per preservare una specie. Ci stiamo ragionando perché non c’è solo l’abbattimento e la fine venatoria ma altre soluzioni per il rispetto etico dell’animale. Bisogna dare il merito di questo al comune per questa sensibilità”. (segue) (Rer)