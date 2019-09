Ambiente: Diaco, "dubbi etici su abbattimento cinghiali". E il Comune di Roma ragiona su "ospizio" ad hoc (2)

- Dal canto loro, i responsabili della Regione Lazio avevano già chiarito che “il protocollo è stato messo a punto durante delle riunioni in prefettura ed è stato approvato dalla Regione. Noi siamo siamo pronti a firmarlo da molti mesi e aspettiamo di conoscere le intenzioni del Comune”. Inoltre, la Regione si è detta disponile alla ristrutturazione di un’area a Valmontone per il “conferimento e la sosta degli animali catturati e non narcotizzati da avviare o a settore alimentare o alle aziende venatorie”. Ma per gli animali narcotizzati, se si vuole mantenerli in vita per questioni di sensibilità, “la decisione e la competenza e del Comune”. In merito invece al ritardo nella firma del protocollo da parte del Comune, Marcello Visca, Direttore Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali, ha spiegato che “la sindaca ha chiesto garanzie sulla disponibilità della Regione” a provvedere a questa struttura “ed avendo ricevuto garanzie su questo non ci sono più ragioni ostative alla firma del protocollo”. Intanto però, come spiegato dai responsabili delle Asl, in attesa della firma del protocollo “noi non sappiamo come operare. Non sappiamo neanche come intervenire e chi materialmente deve narcotizzare gli animali. Se non si capisce che il problema dei cinghiali si risolve solo con l’abbattimento”. Sul fronte politico, il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea de Priamo, ha accusato l’amministrazione di aver “tergiversato. Sono certo che questi sia avvenuto per un certo imbarazzo rispetto alle questioni etiche ma gli abbattimenti sono necessari. Se poi l’amministrazione vuole sostenere i costi per dei centri di assistenza per cinghiali che non possono essere rimessi in natura...” (Rer)