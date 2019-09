Scuola: Mulè (FI), chi declina solo verbo tassare dimostra incapacità

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, scrive in una nota che "il neoministro all'Istruzione Lorenzo Fioramonti, vista la poltrona che occupa, dovrebbe 'spiegare' agli italiani che la sua crociata per tassare merendine e bibite significherà solo un aumento di spesa per i consumatori. La pedagogia alimentare si fa con la cultura e non con le tasse, perché decenni di aggravi fiscali sulle sigarette e conseguenti aumenti dei pacchetti insegnano che solo l'informazione accompagnata da provvedimenti lungimiranti (lo fece il governo Berlusconi con la legge antifumo nei luoghi pubblici) fa breccia nei cittadini. Chi sa declinare solo il verbo tassare (un classico della sinistra al governo con i grillini)", conclude il parlamentare azzurro, "dimostra la sua incapacità: non avevamo dubbi e i fatti si stanno incaricando di darci immediatamente ragione".(Com)