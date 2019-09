Acqua pubblica: Casini (Autonomie) a Fico, no battaglie ideologiche, scegliere gestori migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pier Ferdinando Casini, esponente del gruppo per le Autonomie del Senato, scrive in una nota che "sull'acqua pubblica rispetto le opinioni del presidente Fico, ma non le condivido. Il tema non è 'chi gestisce', ma il 'come gestisce'. In passato abbiamo avuto pessimi esempi sia di gestione pubblica che privata. Se vuole essere veramente al servizio del cittadino, la politica ha un dovere assoluto: scegliere i gestori migliori e controllare in modo da garantire che anche il servizio sia il migliore assoluto. Si lascino fuori le battaglie ideologiche", conclude l'ex presidente della Camera, "che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione".(Com)