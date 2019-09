Italia-Giappone: Japan Week in Venice, si inaugura installazione di Uemon Ikeda “Fragility”

- Fra le diverse declinazioni dei rapporti fra l’Italia e il Giappone valorizzati dalla Japan Week in Venice – la manifestazione organizzata dalla Fondazione Italia Giappone, presieduta dall’ambasciatore Umberto Vattani, in collaborazione col Comune di Venezia, il supporto della Venice International University, il sostegno dell’Università Ca’ Foscari, e i patrocini del ministero degli Affari esteri, dell’ambasciata italiana in Giappone e dell’ambasciata giapponese in Italia, nonché del Comune e della Città metropolitana di Venezia –, l’arte ha avuto un particolare risalto. Tant’è che la serata finale che avrà luogo oggi sull’Isola di San Servolo, sede della Venice International University, oltre alla consegna dei Premi della Fondazione Italia Giappone, prevede l’inaugurazione della suggestiva installazione di Uemon Ikeda “Fragility”, un volteggio di filo rosso ispirato a Venezia e alla sua intrinseca fragilità; città precaria eppure eterna e soprattutto radicata nel substrato emozionale a livello planetario. Lo riferisce un comunicato della Japan Week. (segue) (Com)