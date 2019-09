Italia-Giappone: Japan Week in Venice, si inaugura installazione di Uemon Ikeda “Fragility” (2)

- Scrive l’ambasciatore Vattani, nel presentare l’installazione: “La mostra di Ikeda Uemon era stata concepita dall’artista per trovare la sua collocazione a Venezia. Ovunque fosse stata allestita, in un campiello, nell’angolo di una piazza, all’interno di una Chiesa o di una corte, l’installazione di Uemon avrebbe sorpreso l’osservatore per la sua leggerezza, per la sua impalpabilità, per essere quasi un miraggio, aerea, sospesa tra la Laguna e il cielo. Quale che fosse stato il luogo prescelto – prosegue il presidente della Fondazione Italia Giappone – l’opera dell’Artista giapponese avrebbe trasmesso al mondo il messaggio insito nel titolo stesso dell’opera “Fragility” che, nel rivelare la caducità della Serenissima, provoca una dolorosa stretta al cuore: la città più affascinante del mondo per la sua sconvolgente bellezza è, al tempo stesso, la più fragile, la più vulnerabile, la più frangibile, costruita com’è in mezzo al mare e sottoposta all'erosione marina”. (segue) (Com)