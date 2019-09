Italia-Giappone: Japan Week in Venice, si inaugura installazione di Uemon Ikeda “Fragility” (4)

- Il progetto, coordinato dallo Studio Marta Bianchi, gode del patrocinio dell’Istituto Giapponese di Cultura e della San Servolo Servizi Metropolitani. Inoltre, hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa l’Efg Art Ltd, la Camsai Società di Mutuo Soccorso e di InEvoluzionet. L’opera sarà visitabile in un’enclave appartata e suggestiva dell’Isola di San Servolo, con accesso dalla Caffetteria, fino al 13 settembre. Uemon Ikeda, nato in Giappone, ma italiano d’adozione, vivendo a Roma da ormai trent’anni, ha disseminato le sue “architetture aeree” in luoghi memorabili: di recente ha allestito un’installazione nel giardino pensile di Palazzo Reale a Napoli; il prossimo 14 settembre sarà a Capua, nell’antico e imponente Anfiteatro Campano, dove rievocherà un labirinto che ha tante assonanze con la nostra interiorità. (Com)