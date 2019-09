Torino: a Bricherasio il Giro podistico del Belvedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di oggi, venerdì 6 settembre, a Bricherasio (Torino) è in programma la sedicesima edizione del Giro podistico del Belvedere, terza prova del “Tris di Bricherasio”, che gli organizzatori locali hanno inserito nel circuito dedicato alle società giovanili e alle scolaresche e nel circuito UISP Pinerolese-Valle Infernotto. Le manifestazioni organizzate a Bricherasio sono patrocinate dalla Città Metropolitana di Torino e hanno carattere non competitivo e promozionale per le categorie giovanili. Il Giro del Belvedere è parte integrante del progetto “Cammina e corri con l’Avis“ per la promozione della donazione del sangue e dell’attività motoria ludico-sportiva. La corsa podistica è uno dei numerosissimi eventi che segnano ogni anno la fine dell’estate a Bricherasio e culminano con la Sagra dell’Uva che occupa l’intero mese di settembre, concludendosi lunedì 30. L’organizzazione tecnica del Giro del Belvedere è curata dall'Atletica Val Pellice, con la collaborazione della Podistica None, della Ciclistica Brike Bike, del Motoclub Edelweiss e dell’Atletica I.C. Caffaro. Il programma propone anche la corsa non competitiva “CanCamminiamo”, per coloro che amano correre o camminare con i loro amici a quattro zampe. È confermata anche la sezione walking-camminata, con percorrenze di 6,2 e di 3,1 km. (segue) (Rpi)