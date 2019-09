Torino: a Bricherasio il Giro podistico del Belvedere (2)

- Il programma prevede per le 18,55 la partenza della gara non competitiva per camminatori, fitwalker e nordicwalker, mentre alle 18,57 parte la “Cancamminiamo” di 3,1 km e alle 19 la gara per le categorie Esordienti, valida come prova per l’assegnazione della Coppa Uisp Piemonte. La gara podistica non competitiva di 6,2 km (due giri del percorso) parte alle 19,20, mentre alle 19,25 prende il via la gara per Ragazzi e Cadetti valida come prova della Coppa Uisp Piemonte giovanile. Il percorso della non competitiva di km 6,2 (2 giri di 3,1 km) è per circa un quarto della lunghezza totale su strade sterrate con un dislivello altimetrico contenuto in 33 metri, partenza e arrivo al centro polivalente e un dislivello totale in salita e discesa di 45 metri. I podisti attraversano nei due sensi il centro storico, per raccordarsi alla tradizionale parte collinare del tracciato, quella in cui sorgono la torretta del Belvedere e una chiesa dedicata alla Madonna. Il tracciato propone suggestivi scorci panoramici e presenta brevi salite e discese, toccando vigneti, frutteti e l’ottocentesco lavatoio coperto, recentemente restaurato, fiancheggiando inoltre parte del canale comunale. Sulla collina, considerata un sito strategico militare, sorgeva un tempo una cittadella fortificata, più volte distrutta e ricostruita, contesa tra francesi, spagnoli e piemontesi e definitivamente distrutta dall'esercito sabaudo nel 1594 dopo un lungo assedio agli occupanti francesi. Sono possibili iscrizioni sul posto sino a 20 minuti prima della partenza. Le quote di partecipazione sono di 6 euro per gli adulti e 3 per le categorie giovanili, con maggiorazione di 1 euro per le iscrizioni pervenute dopo il 4 settembre. (Rpi)