Azerbaigian-Bulgaria: ministro Mustafayev, parchi industriali offrono molte opportunità

- Le imprese bulgare potrebbero trarre grande vantaggio dallo sfruttamento delle opportunità offerte dai parchi industriali in Azerbaigian. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia del paese caucasico, Shahin Mustafayev, durante un incontro con l’ambasciatore bulgaro a Baku, Nikolaj Jankov. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Trend”, il ministro ha aggiunto che ci sono ottime prospettive per un rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito energetico, agricolo, industriale, farmaceutico e culturale. In aggiunta, Mustafayev ha sottolineato nuovamente l’importanza cruciale del settore dei trasporti e delle infrastrutture, dal momento che la posizione geografica del paese, nel mezzo di molti tra i corridoi di trasporto internazionali, potrebbe contribuire sensibilmente al suo sviluppo. L’ambasciatore Jankov, di contro, ha affermato che gli imprenditori bulgari sono molto interessati alla creazione di nuove joint venture in Azerbaigian. (Res)