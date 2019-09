Moschee: De Corato, Sala eviti ogni sanatoria dei luoghi di culto già esistenti

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commenta in una nota la sentenza della Cassazione sul centro culturale islamico milanese di via Cavalcanti: "che ha sanzionato la comunità bengalese per aver realizzato una Moschea abusiva in un luogo non deputato ad esserlo, mette la parola fine su molte ambiguità e fantasie interpretative di molte amministrazioni - ha detto De Corato - L'Assessore regionale al territorio Pietro Foroni oggi ha bene inquadrato il problema. È un dovere da parte dei Comuni andare a verificare la sussistenza di luoghi di culto senza titolo. Ignorarli potrebbe configurare un rifiuto d'atti d'ufficio. Sottolineo, inoltre, che nel Piano delle Attrezzature religiose del Comune di Milano si annoverino le moschee di via Gonin, via Maderna, via Padova e via Quaranta, vengono individuate nel documento come attrezzature religiose di nuova previsione". "Se, come parrebbe, svolgono da anni la loro funzione religiosa senza alcuna autorizzazione il Comune le ha sanzionate? - conclude De Corato - Inoltre nel capoluogo ne sono presenti altre, oltre a quella di via Cavalcanti 8 condannata dalla sentenza della cassazione quella di via Toffetti 27, via Meda 9, viale Marche 40, via Stadera 18, via Faa di Bruno e via Lopez 3. Il 4 agosto avevo già individuato questa anomalia, oggi la sentenza supporta le mie convinzioni. Il sindaco Beppe Sala ora tragga le dovute conseguenze, eviti ogni sanatoria dei luoghi di culto già esistenti togliendoli dal PAR e proceda con colpevole ritardo alla loro chiusura".(com)