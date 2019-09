Volla (Na): Muscarà e Tafone (M5s): ordinanza choc del sindaco che favorisce la plastica

- "Mentre con le nostre iniziative, a ogni livello istituzionale, stiamo finalmente facendo virare il Paese e la Campania verso la fine dell'era del consumo di plastica, ci sono amministratori che non solo si dimostrano del tutto insensibili a un tema che riguarda il futuro di tutti noi, ma arrivano al paradosso, invitando addirittura a utilizzare la plastica". Lo hanno dichiarato il consigliera regionale campano del Movimento 5 stelle Maria Muscarà e la consigliera comunale Dora Tafone. "Accade a Volla - hanno proseguito - dove, con una grottesca ordinanza del 4 settembre scorso, il sindaco invita i cittadini a non introdurre bottiglie o altro materiale in vetro nel perimetro di un'area che ospiterà una manifestazione pubblica e di utilizzare, in suo luogo, cartone o addirittura plastica. Siamo all'assurdo. Come Movimento 5 stelle abbiamo ottenuto grandi risultati, a partire proprio dalla Campania, con emendamenti e mozioni approvati tesi a vietare l'uso della plastica nei palazzi istituzionali e nei lidi balneari. Comprendiamo le ragioni di ordine pubblico, ma l'alternativa al vetro non può certo più essere la plastica, quanto, ad esempio, i bicchieri a rendere in materiale riutilizzabile, sempre più spesso utilizzati in ogni genere di manifestazione". "Auspichiamo - hanno concluso le esponenti del M5s - nel buonsenso di questo amministratore e nel frattempo abbiamo fatto richiesta di rettifica dell'ordinanza, così da adeguarla ai nuovi standard, individuando una soluzione alternativa al vetro che non può più certamente essere la plastica". (Ren)