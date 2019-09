Romania: ex presidente Basescu a processo in cui è accusato di collaborazione con Securitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente romeno, Traian Basescu, si è presentato alla Corte d'Appello di Bucarest, per comparire nell’ambito del processo in cui il Consiglio nazionale per lo studio degli Archivi della Securitate (Cnsas) - istituzione statale creata con lo scopo di rendere pubblici i documenti prodotti dalla polizia politica del regime comunista - ha chiesto l'accertamento della sua qualità di collaboratore dell'ex polizia politica. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Secondo il legale di Basescu, nel momento in cui avrebbe fornito le note informative invocate dal Cnsas, l'ex capo dello Stato, che studiava presso l'Istituto della Marina, era militare e doveva sottoporsi alle esigenze imposte da questo statuto. Il rappresentante del Cnsas ha dichiarato che, tra i 196 studenti dell'Istituto di Marina, nove hanno avuto lo statuto di collaboratore. La Corte si pronuncerà il 20 settembre. Dall'inizio degli anni 2000, l'ex presidente ha ricevuto dal Cnsas cinque certificati di non collaborazione con la Securitate.(Rob)