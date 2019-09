Governo: Quagliariello (Idea-Cambiamo), lunedì in piazza con centrodestra

- "Al di là della regolarità formale, ciò che accadrà lunedì e martedì nelle aule parlamentari rappresenta comunque uno sbrego istituzionale che vede un presidente del Consiglio presiedere due compagini diverse e a tratti opposte e preannuncia il tentativo di una nuova conventio ad excludendum che pesi sulla democrazia italiana e ne blocchi per il futuro il fisiologico funzionamento". Lo ha dichiarato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di "Idea" e membro del comitato promotore di "Cambiamo". "Contro il tentativo di isolare – ha proseguito Quagliariello - e spingere ai margini del sistema politico un'area importante del Paese e la sua rappresentanza, è necessario un centrodestra che si differenzi nelle sensibilità ma che sia quantomai unito in una lotta dura, vitale e inequivoca. E' un errore ritenere che si possa combattere 'morbido morbido'". "Per questo – ha concluso Quagliariello - lunedì 9 sarò in piazza insieme agli amici di 'Idea' e 'Cambiamo' e alle altre componenti del centrodestra". (Ren)