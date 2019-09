Albania: in calo numero dipendenti istituti di credito, nel primo semestre sceso del 3 per cento

- Il numero dei dipendenti negli istituti di credito operanti in Albania ha registrato un calo del 3 per cento nel primo semestre del 2019. Secondo un'analisi pubblicata dal portale di informazione economica albanese "Monitor.al", le banche hanno dichiarato alla fine dello scorso giugno 6.688 dipendenti, 180 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Dalla fine del 2016 ad oggi, il numero dei dipendenti è sceso gradualmente per un totale di 262 persone. Ad incidere sul calo verificatosi nei primi 6 mesi di quest'anno, la ristrutturazione del sistema bancario. (segue) (Alt)