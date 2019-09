Albania: in calo numero dipendenti istituti di credito, nel primo semestre sceso del 3 per cento (2)

- L'American bank of investment, Abi Bank, ha acquistato lo scorso anno la greca National Bank of Greece, mentre l'italiana Intesa San Paolo la filiale albanese della Veneto Bank. Un'altro istituto di credito, Pro credit invece sta riducendo il numero dei dipendenti a seguito della sua trasformazione in una banca digitale. In crescita però il numero dei dipendenti negli altri istituti di credito. Oltre alla contrazione del numero dei dipendenti, nella prima metà del 2019 si è verificato anche un calo delle succursali degli istituti di credito, sceso a 452 unità, ossia 28 in meno rispetto al primo semestre del 2018. (Alt)