Governo: Schifani (FI), alleanza centrodestra non è recinto, giusto non scendere subito in piazza

- Il senatore di Forza Italia ed ex presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Renato Schifani, afferma in una nota che "il governo Prodi è caduto in Senato dopo due anni di opposizione da parte di Forza Italia; un'opposizione dura, senza sconti, che ha evidenziato le contraddizioni interne a quella maggioranza eterogenea, sino a farla implodere. Ogni partito di opposizione - prosegue il parlamentare - è libero di manifestare il proprio dissenso nei termini e nelle modalità che ritiene opportune, e condivido pienamente la scelta del mio partito di non scendere in piazza lunedì, a dimostrazione, tra l'altro, che un'alleanza non può essere un recinto chiuso: deve essere un'intesa politica tra partiti diversi ma compatibili, senza primazie o subordinazioni. Nessuno ha il diritto di attribuirsi patenti di fedeltà al centrodestra", conclude Schifani, "men che meno nei confronti di Forza Italia che lo ha fondato e ne continua ad essere elemento centrale". (Com)