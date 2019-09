Enel: Starace, possibile cessione asset in Romania

- Enel potrebbe cedere alcuni dei propri asset in Romania. Lo ha detto l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Abbiamo - ha detto Starace - una politica di rotazione degli asset che ogni anno ci vede vendere e comprare qualcosa mediamente in equilibrio negli ultimi anni. Quello che vendiamo è ormai quello su cui non vediamo più una grande crescita. Laddove si è arrivati a un equilibrio, laddove funziona tutto bene vediamo se c'è qualcuno che ci paga di più. La Romania potrebbe essere tra questi, come altre cose".(Rem)