Yemen: Houthi lanciano missile balistico nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie sciite yemenite filo-iraniane Houthi hanno lanciato oggi nel nord dello Yemen un missile balistico, partito dal distretto di Harf Sufyan, nel governatorato di Amran, e caduto nel governatorato di Saada. Lo ha dichiarato, secondo l'emittente televisiva "al Arabiya", il portavoce ufficiale della Coalizione a guida saudita Turki al Maliki. Il portavoce ha aggiunto che le milizie Houthi continuano a "violare il diritto umanitario internazionale" con il lancio indiscriminato di missili balistici contro obiettivi civili. La Coalizione a guida saudita continua invece a prendere tutte le precauzioni necessarie per intercettare simili attacchi balistici e tutelare i civili. La notizia giunge dopo che nei giorni scorsi le milizie Houthi hanno provato a lanciare in territorio saudita quattro missili balistici: uno è precipitato all'interno del confine yemenita nel governatorato di Saada, altri tre diretti alla città saudita di Najran sono stati intercettati. Inoltre ieri, 5 settembre, La Coalizione a guida saudita ha intercettato un drone lanciato dalle milizie Houthi contro la città di Khamis Mushait, in Arabia Saudita. (Res)