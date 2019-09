Governo: Carrara (FI), M5s punta a decrescita e non a sviluppo economico

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia, scrive in una nota che "con il calo a luglio registrato dall'Istat di mezzo punto percentuale delle vendite al dettaglio proseguono le cattive notizie per la nostra economia. Paghiamo gli effetti nefasti del passato governo gialloverde a trazione economica M5s. E la situazione peggiorerà ancora visto che con questo nuovo governo sia al ministero dello Sviluppo economico che al ministero del Lavoro siedono due esponenti pentastellati che proseguiranno la politica della decrescita avviata da Di Maio. I dati di oggi dell'Istat - prosegue il parlamentare azzurro - certificano, ancora una volta, i danni prodotti dalla politica economica del Movimento cinque stelle incline alla decrescita. I due ministri grillini dovranno gestire non solo i 160 tavoli di crisi aziendali, ma l'intera politica di sostegno al sistema industriale che vive un prolungato rallentamento di fatturato e di ordinativi. Temiamo che si arenino di nuovo misure importanti quali il sostegno agli investimenti rivolti all'innovazione, il piano Industria 4.0 e un corretto taglio del cuneo fiscale. Dal governo gialloverde al governo giallorosso", conclude Carrara, "i pentastellati rimangono pericolosi registi della politica economica". (Com)