Rpt - Roma: un Montespaccato calcio sempre più all'insegna di "Talento & Tenacia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretoE' un Montespaccato Calcio sempre più all'insegna di "Talento & Tenacia" quello che sarà presentato ufficialmente oggi, 6 settembre alle ore 18,00, presso la sede monumentale dell'Asilo Savoia, in piazza Santa Chiara, nel cuore della Roma Rinascimentale. Nel corso dell'appuntamento annuale sarà il presidente dell'Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, a tracciare un bilancio della stagione conclusa e a delineare obiettivi sportivi, sociali e istituzionali della nuova stagione, illustrando le tante attività che l'Ipab Asilo Savoia, di concerto con la Regione Lazio promuove, a partire dalla recentissima istituzione dei voucher sportivi gratuiti per più di 2.500 bambini e ragazzi in difficoltà tramite il "T&T Sport network" e del primo Centro dei mestieri dello sport per giovani in difficoltà, il "T&T Lab". "Con Talento & Tenacia, giunto ormai al IV anno di attività, l'Asilo Savoia in collaborazione con la Regione Lazio e il Tribunale di Roma dimostra - dichiara il presidente dell'Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni. - di perseguire con coerenza ed efficacia un obiettivo ambizioso ma possibile: utilizzare lo sport come leva sociale, formativa e di partecipazione delle giovani generazioni, valorizzandone le potenzialità di crescita agonistica e professionale dentro e fuori il campo da gioco. Un percorso il cui successo è dimostrato dall'apertura della palestra della legalità di Ostia, partita da una start up di giovani atleti e dalla rinascita del Montespaccato Calcio dopo il sequestro al Clan Gambacurta. Siamo convinti - conclude Monnanni - che la prossima stagione sportiva non potrà che regalarci nuove e sempre più grandi emozioni, sia a livello prettamente sportivo che in ambito sociale e di inserimento professionale". (segue) (Com)